Se unen a la marea púrpura

La marea púrpura por una vida digna para las mujeres llegó esta mañana de lunes a la pantalla de Imagen TV. Su programa de revista matutino, "Sale el Sol", inició con la ausencia de Luz María Zetina, Paulina Mercado y Ana María Alvarado, por lo que sus compañeros Carlos Arenas, Roberto Carlo y Gustavo Adolfo Infante, con una playera con la leyenda "#UnDíaSinMujeres", condujeron los diferentes espacios del programa.

Una imagen del Paro Nacional de mujeres fue con lo que inició el programa para luego dar pie a los conductores y el periodista de espectáculos. Carlo recordó que el 9 ninguna se mueve y que pese a que todos los días sale el sol, "esta mañana, sin duda, no está iluminando".

SIENTEN LA AUSENCIA

Sus compañeras ni las productoras y otras mujeres que dan vida al programa no estaban, como tampoco en otros lugares de la ciudad. "Hoy se siente la ausencia, y duele. Hoy no está su luz o no está su trabajo. No está su sonrisa, no está su calidez, no está su presencia. Hoy no se siente la vida de las mujeres, hoy falta, y faltan también muchas mujeres con vida".

"Hoy tu ausencia se nota", dijo Roberto Carlo previo a que empezaran a reproducir "Canción sin miedo", de Vivir Quintana, que con sus imágenes en blanco y negro recuerda los porqués del movimiento feminista.