Alessandra Rosaldo, Danna Paola, Lila Downs y muchos más artistas, se unen a la iniciativa "Aliade con Orgullo" junto a Facebook y la organización sin fines de lucro It Gets Better, para transmitir una miniserie en el marco de los festejos del Día Internacional del Orgullo LGBT.

Será a partir de este 24 de junio, cuando se transmita el primer capítulo de la miniserie "#AliadeConOrgullo" a través de Facebook Watch, en las Página de It Gets Better en México, Colombia y Argentina, en el que contará con la participación de Danna Paola, Darío Yazbek y Morganna Love.