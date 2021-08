Se unen a concierto

Los Duques de Sussex son los presidentes de campaña para el Vax Live: The Concert to Reunite the World organizado por Global Citizen en un esfuerzo por brindar a todos acceso a la vacuna contra la Covid-19.

El evento será presentado por Selena Gomez y contará con actuaciones especiales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R., entre otros.

El evento tendrá lugar el 8 de mayo y se transmitirá en todo el mundo. Según el sitio oficial de Global Citizen, la idea es "celebrar la esperanza que las vacunas COVID-19 están ofreciendo a las familias y comunidades de todo el mundo".