Se une a tendencia viral de posar con toalla

Ciudad de México

Una vez más, la socialité y reina de Instagram, Kim Kardashian, ha sorprendido al mundo del Internet tras publicar una fotografía en la que se le ve usando la tendencia más viral de este año: El bathleisure.

Y a pesar de que no fue una serie como tal, podemos ver que la toalla en su cabeza es sin duda una declaración de moda que le imprime un aire edgy y totalmente audaz a su outfit. Y sí, quizás eres de las que no saldría así a la calle, pero acéptalo, el look que queda fenomenal.

Para despuntar aún más con esta tendencia, la empresaria optó por utilizar un abrigo en forma de bata de la firma Emilio Pucci. ¿Nada mal para un look como si acabaras de salir de la ducha, verdad?

Así como ella, varias celebridades como Rita Ora también siguieron la tendencia y se ven espectaculares.