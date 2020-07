Se une Maganda al ´Black Lives Matter´

Combatió actos racistas y abuso policial hace dos años. Ahora, Adalid Maganda es considerado por la comunidad afromexicana como el estandarte contra el racismo.

El miércoles, el árbitro se arrodilló brevemente, en solidaridad al movimiento Black Lives Matter, previo al juego entre Cruz Azul y Toluca en la Copa por México. La imagen le dio la vuelta al País.

Maganda vivió en carne propia un abuso policial, como el que privó de la vida al afroamericano George Floyd. Se hincó por dignidad, por aquellos a los que comparan con los simios y por quienes temen manifestarse.

"Adalid me comentó que este gesto es en solidaridad para la comunidad de afrodescendientes y contra la discriminación.

"También, por lo que está pasando en las canchas de futbol, tanto en México como a nivel internacional, más en Europa con el grito de ´simios´ contra los afrodescendientes que juegan en algunos países", contó a Grupo REFORMA Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, y amigo de Maganda.

Antes de arrodillarse, el árbitro puso en la balanza el posible impacto y las probables repercusiones.

"Es un gesto de dignidad, no por lo que pasó Adalid con la Federación Mexicana de Futbol. Hablé con Adalid y me dijo que en el gesto que realizó sí analizó todo eso (represalias), pero todo eso lo hizo por dignidad y no contra nadie en la FMF.

"Ese gesto puede concientizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Conapred para retomar el tema con una campaña antirracismo. Sé que hay un convenio de la FMF con Conapred y Adalid por lo que representa, es un símbolo en contra del racismo en nuestro País y puede encabezar esa campaña, en pleno siglo XXI no podemos permitir algo así", expresó Metelus.