Se une Cantona a 'Common Goal'

Cantona, de 52 años, asumirá un rol de mentor dentro del proyecto para inspirar a más jugadores y gente relacionada con el futbol a unirse a la propuesta.

Entre los futbolistas que participan en 'Common Goal', además de Mata, se incluyen otros como Giorgio Chiellini, de la Juventus de Turín; Mats Hummels, del Bayern Múnich; Kasper Schmeichel, del Leicester City; y la española Vero Boquete, del Beijing.



"Lo más bonito de esto es que son futbolistas de grandes y pequeños clubes, hombres y mujeres de todas las ligas alrededor del mundo", expresó Cantona en una entrevista con The Player's Tribune.



"Tenemos que apoyar un futbol más sostenible, positivo e inclusivo. Haré todo lo que pueda por ayudar. Por eso me uno como mentor. El fútbol tiene que estar para las personas. Common Goal no tiene que ser una idea utópica", dijo el francés.



'Common Goal' es una creación de Streetfootballworld, una asociación que apoya a más de 120 organizaciones no gubernamentales en 80 países, que usa el fútbol como herramienta para el cambio social, desde la igualdad de género en la India hasta la construcción del proceso de paz en Colombia, o la integración de refugiados en Alemania.