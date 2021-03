Se une a vampírica serie

La cinta original, basada en el libro "Låt den rätte komma in" de John Ajvide Lindqvist, cuenta la historia de Oskar, un niño que entabla amistad con Eli, una joven vampiro.

Elegir a un verdadero artista como Demián personifica nuestra audaz aspiración de ser uno de los programas más terroríficos de la televisión y uno de los más conmovedores". Andrew Hinderaker, escritor

De acuerdo con el portal Slash Film, el nuevo proyecto de televisión será producido por la cadena estadounidense Showtime, que ya ordenó la filmación de un episodio inicial.

TEMA CENTRAL

"La serie se centra en un padre y su hija de 12 años, cuyas vidas cambiaron por completo hace una década cuando ella se convirtió en vampiro. Atrapada a los 12 años, quizás para siempre, Eleanor vive una vida confinada y sólo puede salir durante las noches, mientras que su padre hace lo posible para proporcionarle el mínimo de sangre humana que necesita", afirma un comunicado de la empresa.

Bichir, nominado al Óscar como Mejor Actor en 2012 por Una Vida Mejor, dará vida a Max.

"Es un esposo y padre que tenía la vida perfecta hasta que ésta fue trastocada por completo por una criatura misteriosa que mordió a su hija y luego desapareció en la noche", dice la descripción oficial de su personaje.

A CARGO

Andrew Hinderaker, quien ha trabajado en series como Penny Dreadful, fungirá como productor ejecutivo del programa junto con Seith Mann (Homeland), quien además dirigirá el primer capítulo.

La cinta sueca Déjame Entrar, dirigida por Tomas Alfredson, fue nominada al premio BAFTA como Mejor Película en Lengua Extranjera y reconocida por la revista británica Empire como el filme del año. También inspiró un remake de Hollywood, Let Me In, estrenado en 2010.