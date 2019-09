Se une a Disney

Ciudad de México.

Emily Beecham, quien en fecha reciente fue galardonada en el Festival de Cannes como Mejor Actriz, se unió a las filas de Disney, y formará parte del live action Cruella, precuela del largometraje 101 Dálmatas.

De acuerdo con Deadline, la actriz llegó a un acuerdo para participar en la película, cuyo estreno está previsto en 2021. Hasta el momento se desconoce su personaje.

De esta manera, la intérprete de 35 años se une a Emma Stone, Paul Walter Hauser y Joel Fry, los otros actores ya confirmados junto con Emma Thompson, Gianni Calchetti y Kate Margo.

Dirigida por Craig Gillespie, la cinta ya se encuentra en proceso de rodaje, en Shepperton, Reino Unido, pero los detalles de la trama se mantienen en secreto.

Emily Beecham debutó en televisión con la serie Afterlife en 2006, dio el salto al cine un año después con Exterminio 2. Actualmente es reconocida por interpretar a "The Widow" en Into the Badlands.