Se une a causa ecológica

Ciudad de México

Alexander Acha ofreció un concierto benéfico con romanticismo y baile en el Lunario del Auditorio Nacional, a beneficio de la Asociación Hombre Naturaleza, de su padre Emmanuel, quien lucha por hacer conciencia en las personas para preservar el medio ambiente.

Por un llamado al compromiso con la naturaleza, el lugar se vistió de gala con la presencia de empresarios, invitados especiales y admiradores del cantante, con el afán de ayudar a recaudar fondos para la asociación que se creó en 1996.

Ante un lleno total, Alexander salió al escenario a las 21:00 horas, después de un breve agradecimiento que Emmanuel ofreció a los presentes por apoyar su causa y tras un breve video que mostraba los logros de la asociación.

Además de los padres del cantante, también estaba su esposa entre el público.

"Voy" fue el primer tema que se escuchó, para continuar con: "Mujeres", "Eres Tanto", "Bailando Conmigo", "Adiós", "Novios" y "Amiga".

Después de una pausa, Acha regresó a cantar "Perdón", "No Separarnos más", "Gimme Your Love" y "Love is Gonna Find you", con el que puso a bailar a varios de los presentes.

Con un remix en el que incluyó "Es mi Mujer", un cover de su padre, el público se puso de pie y despidió al cantante con grandes ovaciones.