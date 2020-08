Se une a Apple Studios

Robert Downey Jr. tendrá una serie que llegará a Apple Studios, informó The Hollywood Reporter.

Además de producir la serie con su empresa Team Downey, que puso junto a su pareja Susan Downey, el actor podría tener un papel secundario en la producción.

Aún sin título, la serie se basará en un artículo de Toronto Life de Michael Lista y se centra en un detective canadiense frustrado que asume un caso de hace décadas con la esperanza de ganar una confesión y convertirse en un héroe.

Adam Perlman será el escritor y productor ejecutivo del primer programa realizado por Team Downey para Apple.

La serie se une a una lista de adquisiciones recientes de Apple que incluye la película Emancipation, de Antoine Fuqua, protagonizada por Will Smith; Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio; y la serie dramática Masters of the Air , de Apple Studios, Amblin Television y Playtone