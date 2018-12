Se ufana de su origen plebeyo

Ciudad de México

Kayvon Thibodeaux es originario del barrio de South Central, en Los Ángeles, conocido por ser un sitio en donde abundan la pobreza, la venta de drogas y los grupos delictivos, algo que en lugar de avergonzarlo, lo motiva a ser un ejemplo a seguir de los pequeños de esa localidad.

"No sé si has oído de ese lugar, tal vez has visto películas, es muy peligroso. Para mí venir de un lugar así y sobresalir, es una bendición", señaló Thibodeaux en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El ala defensiva de la preparatoria de Westlake Village de California recibió una oferta de la Universidad de Alabama, que terminó la temporada de la NCAA como mejor sembrada. También Florida State y la Universidad de Florida, estuvieron interesadas en reclutarlo en su año de novato colegial.

Finalmente, el 19 de diciembre, día decisivo en que los mejores talentos deciden para quién jugar, Thibodeaux, de 18 años de edad, eligió ser un Duck.

"Oregon es una gran oportunidad. Me gusta la gente de allá y quería estar cerca de mi familia, el coach Mario Cristóbal es un gran tipo, me sentiré como en casa, a mi familia le gustó, creo que fue la mejor decisión", señaló después del World Bowl, en el que su equipo, el Oeste, cayó 24-10 con el Este.

"Fue una decisión muy difícil decirle que no a Alabama, llegó el día anterior de la firma y fue complicado, fue algo que me hizo pensar, pero Oregon es donde realmente quiero estar".

La vez más reciente en que los Ducks ganaron un Tazón colegial de relevancia, fue en 2015 cuando derrotaron a Florida State 59-20 en el Rose Bowl. A partir de ahí, Oregon no ha vuelto a figurar dentro de las universidades más poderosas, algo que incentiva al joven.

"Lo hicieron bien este año. Queremos revitalizar la cultura ganadora de Oregon; creo que con los jugadores que seremos novatos este año haremos la diferencia".

El defensivo salió al emparrillado del Estadio Azul con un paliacate de la bandera de México en la frente. Al preguntarle, Kayvon respondió: "hay muchas cosas que no me gustan de Donald Trump, y la traje sólo para apoyar".