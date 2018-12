Se traslada AMLO a su casa en Tlalpan

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se traslada a su casa en la Alcaldía de Tlalpan.

Previamente, el tabasqueño recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México ante 150 mil asistentes, según el último reporte de la Policía capitalina.

El bastón de mando es un símbolo del reconocimiento por parte de pueblos originarios y denota poder, recordó el presidente del Consejo Indígena, Fernando Martínez García Tepetekutli.

El Primer Mandatario dio también un discurso en el que afirmó que anhela la purificación de la vida pública de México.

Además, reafirmó su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos", expresó López Obradpr.

Anunció que hoy inicia el programa de reconstrucción de sismos, así como de mejoramiento urbano de Sedatu en zonas marginadas. Y, aseguró que cada año acudirá a rendir su informe de Gobierno a la Cámara de Diputados y ante el público en la Plaza de la Constitución.

"Los invito a que ayudemos a convertir en realidad estos 100 compromisos. Y cada año aquí en el Zócalo voy a cumplir con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe y voy a ir personalmente y no lo voy a mandar por escrito, para así dialogar con todas las fuerzas política del Congreso. Y en el Zócalo habrá también cada año un informe", prometió.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el acto político del Presidente de México transcurrió sin incidentes con el operativo policiaco para preservar la seguridad y vialidad, en el que se desplegaron 5 mil 920 agentes.