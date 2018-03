Se transforma en Judy Garland

Londres, Inglaterra

La actriz Renee Zellweger se ha transformado físicamente y trabaja en sus habilidades vocales para una nueva película sobre Judy Garland.

La filmación de Judy está empezando en Londres. Los productores difundieron una foto de la actriz ganadora del Oscar interpretando a la estrella aquejada de problemas.

La cinta transcurrirá a finales de la década de 1960, cerca del final de la carrera de Garland, y mostrará el drama entre bambalinas que antecedió a la muerte de la actriz en 1969, a los 47 años.

Se anticipa que Zellweger cantará temas que incluyen Somewhere Over the Rainbow de El mago de Oz, el clásico de 1939 protagonizado por Garland.

Zellweger ya había cantado en la adaptación cinematográfica del musical Chicago, de 2002.