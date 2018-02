Se trabajó bien, pero falta: "Piojo"

Miguel Herrera oculta su felicidad entrecerrando los ojos. Vive su mejor momentos en la actual temporada, acepta que se trabajó bien, pero falta, "se trabajó bien en todas las líneas, pero nos falta conocernos para ser mucho mejores, a ojos cerrados y que físicamente los refuerzos estén al 100".

Elogia a Henry Martín, el del hat trick, pero no deja fuera a Oribe Peralta, a quien se le ha negado el gol: "Oribe está muy bien. Jugó en posición diferente y le sacaron una de gol; a Ménez, vamos a buscar que siga sumando minutos, que su estado físico mejore. Es un jugador completo, mete pases, dispara de lejos, pero no está al 100".

Mientras que Rafa Puente quiere ponerle buena cara al mal tiempo, pero... "soy un consciente de que en esta profesión, si no se entrega resultados, uno se puede ir, pero me siento apoyado", dijo, mientras los nombres de José Luis Trejo, Mario Carrillo y José Luis Sánchez Solá, rondan su puesto.