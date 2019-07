Se traba la zona franca

A un año de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó los beneficios para la zona franca que incluyen IVA al 8 por ciento, ISR al 20 por ciento, alza al salario y baja del costo de combustible y tarifas de electricidad, pero la realidad es otra para los empresarios, comerciantes y ciudadanos no sólo de la frontera de Tamaulipas.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad Juárez, en entrevista telefónica con EL MAÑANA, explicó que se ha generado incertidumbre porque no se lograron los resultados esperados con el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta.

"De hecho hay muchos contribuyentes que están batallando para que les devuelvan el IVA, les están poniendo requisitos medio complicados, y dado que ya no vino el Presidente de la República, vino el 5 de enero y se comprometió a regresar en tres meses, pero ya no regresó, ya no cumplió con su compromiso, vamos a estar invitando al Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que venga a Juárez y veamos como funciona el decreto y que no se complique que la situación financiera de las empresas de la frontera", expresó.

Comentó para pedirán al gobierno federal que haga una revisión de resultados del programa de Estímulos Fiscales, incluso en Juárez se prepara un foro de este tipo a finales de agosto.

"Queremos compararlo, los resultados que generó este decreto y compararlo contra la expectativa que se había generado, hasta ahorita son más negativos, me gustaría decir que son positivos, pero no son tanto y luego muchas empresas por temor no están dando a conocer su problemática y sus retos en materia fiscal, pero es necesario que hablen los empresarios", expresó.

El empresario recalcó que buscarán unir fuerzas con Coparmex de otras regiones como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Ciudad Juárez, que conforman la frontera del país.

"(En Tamaulipas) está complicado, de hecho hay el interés de trabajar conjuntamente, pero se reconoce que es un tema delicado, porque no es fácil estar entablando conversaciones con el SAT localmente, ni el SAT nacional ni con la Procuraduría Fiscal que encabeza Carlos Romero", argumentó.

SIN HOMOLOGACIÓN

En cuanto al tema de las tarifas de la gasolina, diesel y electricidad, el dirigente de Coparmex-Juárez, reconoció que no se ha tenido algún ajuste a la baja, ya que no se ha dado la homologación, pero recalcó.

"No se ha dado igual que en Reynosa, pero sin embargo pudiera estar peor, porque si tu consumes gasolina en la frontera y te trasladas al interior, te das cuenta que cuesta más cara, pero el compromiso y la promesa de homologar no se ha cumplido, hay retos importantes y creo que es conveniente que el presidente tenga la información porque es clásica la frase, yo tengo otro datos y no se si su gente le esté dando otros datos o quiera fantasear", explicó.

