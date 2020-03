´Se terminó el período privatizador en Pemex´

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no modificará el marco legal, ni se revocarán los contratos que se entregaron en la reforma energética porque se quiere mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, sin embargo garantizó, que el periodo privatizador se terminó, "nunca más esa pesadilla".

Al encabezar la ceremonia por el 82 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario señaló que su gobierno seguirá demostrando que se podrá sacar adelante a Petróleos Mexicanos (Pemex) sin corrupción con eficiencia y con el apoyo de sus trabajadores.

"No vamos a modificar el marco legal porque queremos respetar los acuerdos que se tomaron, aunque nosotros pensamos y actuamos de manera distinta y vamos a mantener el marco legal porque consideramos importante mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para sumar voluntades y esfuerzos y recursos en beneficio del pueblo y de la nación mexicana; eso si, que se oiga fuerte: ya se terminó con el periodo privatizador, nunca más esa pesadilla".

Acompañado por Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, a quien calificó como un funcionario eficiente y honesto- López Obrador señaló que su administración no modificará el marco legal de esta empresa productiva del Estado, y no se revocarán los contratos que se entregaron a partir de la reforma energética, "y no lo haremos porque aún el dominio de la nación sobre el petróleo es preponderante".

"No les dio tiempo de entregar toda la riqueza petrolera. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta en julio del 2018, sonó la alarma, sonó la campana y se terminó con la privatización", agregó.

"Vamos a seguir demostrando que Pemex saldrá adelante sin corrupción, con eficiencia y con el apoyo de sus trabajadores".