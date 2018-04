Se tatúa las cejas

¡Qué bótox ni qué nada! El secreto de Helen Mirren para verse y sentirse más joven es mucho más sencillo: tatuarse las cejas.

“Estaba harta de que apenas y se notaran, entonces una de mis amigas se las tatuó y me gustó cómo se le veían. Me las hice muy ligeras y delicadas, pero aun así cuando me despierto por la mañana y no tengo maquillaje, por lo menos tengo cejas. ¡Hicieron una gran diferencia!”, dijo la actriz al Daily Mail.

No obstante, hace unos meses, la ganadora del Óscar reconoció que siempre ha tenido inseguridades.

ATAQUES DE PÁNICO

“Recuerdo que me daban unos ataques de pánico porque nunca me sentí bonita. Hay gente que sí lo es, y soy lo bastante objetiva para saber que no encajo en esa categoría.

“Para mí la belleza tiene que ver con el ingenio y la inteligencia, más que con cómo luzco. Y no me siento ni lo suficientemente astuta ni divertida”, aseguró al Daily Telegraph.

No es la primera vez que Mirren pone tinta a su piel, pues hace décadas se hizo unas letras V enclavadas en la mano izquierda, con un grupo teatral de indios en una reserva de Minnesota.

“Fue mi pequeño acto de rebeldía. Me lo hicieron con una aguja segura y fue muy doloroso. Nunca me arrepentí, pero en ese entonces sólo los prisioneros, los marinos y los Hell’s Angels (motociclistas) se tatuaban, ahora se ha salido de control”.