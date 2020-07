Se tambalea la temporada

La Temporada 2020 de la Liga Mayor de la ONEFA se tambalea pues el panorama no es muy alentador ante la pandemia por el COVID-19 que permanece en todo el país. Mientras el semáforo no esté en verde los equipos no piensan jugar.

La postura de las 32 instituciones educativas que participan quedó muy clara durante la más reciente videoconferencia, en donde todos los coaches coincidieron en que la salud de sus jugadores y colaboradores está por encima de todo.

"Se ve muy difícil que la situación cambie de aquí a la fecha en que arrancamos, para jugar tiene que estar en verde, de lo contrario nadie se va arriesgar", comentó Oscar Garza, entrenador en jefe de los Correcaminos UAT, quien además reveló que la fecha límite para tomar una decisión será el próximo 10 de agosto.

En la reunión virtual celebrada el pasado 10 de julio también se actualizaron las modificaciones a las reglas de la NCAA.