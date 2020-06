Se suman organizaciones a manifestación y bloqueo

Nosotros como siempre lo hemos hecho apoyando a los compañeros productores, hoy no es la excepción, estamos pidiéndole al Gobierno Federal que reconozca el precio de sorgo por tonelada pactado desde el año pasado justamente allá por el mes de abril, no se vale jugar con el agro Tamaulipeco . María del Carmen Pérez Rosas, representante de productores.

Río Bravo, Tam.- Un número importante de productores de cuando menos unas trece organizaciones del sector social que conforman la zona norte del Estado de Tamaulipas, también se sumaron a la manifestación y bloqueo que tuvo lugar el día de ayer en la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura de los Barrera perteneciente al Municipio de San Fernando, demandando se de cumplimiento al precio pactado en abril del año anterior en el sorgo de 3 mil 735 pesos por tonelada, sustentado por autoridades federales, legisladores, y productores.

En ese tenor fue entrevistada la ingeniero Maria del Carmen Pérez Rosas, representante de las 14 organizaciones del sector social en la zona Norte del Estado, quien se sigue caracterizando por defender los derechos de los hombres del agro tamaulipeco.

"Nosotros como siempre lo hemos hecho apoyando a los compañeros productores, hoy no es la excepción, estamos pidiéndole al Gobierno Federal que reconozca el precio de sorgo por tonelada pactado desde el año pasado justamente allá por el mes de abril, no se vale jugar con el agro Tamaulipeco de esa manera echados para atraso, pues están en juego no solamente la producción alimenticia sino la economía de miles de familias".

Y prosiguió, "por eso es que estamos decididos a llevar a cabo las acciones que sean necesarias, para que con toda justicia se cumpla lo previamente establecido y acordado, pues no se puede seguir atentando de esa manera contra el agro Tamaulipeco, ni un paso atrás, sigamos luchando por un precio justo y sustentable para que de cuando menos un poco de certidumbre al campo".

Aprovecho para hacer la invitación a todos los productores, para que asistían inicialmente a la reunión que tendrá verificativo el miércoles a las 10:00 horas en los recintos de la pequeña propiedad de Río Bravo, previa a la manifestación que tendrá lugar a la altura de la brecha 102 carretera Matamoros-Mazatlán frente a las instalaciones de la Sader.