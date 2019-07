Se suman morenistas a rechazo a 'ley Bonilla'

Cd. de México .-

Tras rechazar la ampliación de mandato, legisladores de Morena llamaron al Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, a la congruencia jurídica y ética política para que rechace la reforma aprobada por el Congreso estatal.



En sesión de la Comisión Permanente, la senadora Lucía Meza defendió que en su partido no hay hipocresía ni simulaciones. "Estamos en contra, no estamos de acuerdo", aseveró.



Advirtió que los diputados locales de Morena que lo avalaron deberán ser sometidos a juicio político.



"Es inadmisible que el Congreso de Baja California viole la voluntad del pueblo, rechazamos cualquier tipo de ampliaciones ilegales. Llamamos a nuestro amigo Jaime Bonilla a la congruencia jurídica y a la ética política para que no acepte ampliaciones de mandato, de lo contrario, perderá toda legitimidad", dijo.



"Es inadmisible que el Congreso de Baja California viole la voluntad del pueblo, rechazamos cualquier tipo de ampliaciones ilegales. Llamamos a nuestro amigo Jaime Bonilla a la congruencia jurídica y a la ética política para que no acepte ampliaciones de mandato, de lo contrario, perderá toda legitimidad", dijo.