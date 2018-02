Se suman Ebrard y Monreal a campaña de AMLO

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador nombró a sus operadores políticos en las cinco circunscripciones electorales en que se divide el País.

"Su principal encomienda será construir la estructura de defensa del voto", dijo el tabasqueño.



El ex Jefe de Gobierno de la CDMX Marcelo Ebrard coordinará la campaña del precandidato presidencial en la primera circunscripción, que tiene cabecera en Guadalajara.



El ex Delegado de Cuauhtémoc Ricardo Monreal estará a cargo de la segunda circunscripción, con cabecera en Monterrey y que abarca Zacatecas, su estado natal.



La tercera circunscripción estará a cargo de Julio Scherer Ibarra.



El senador morelense Rabindranath Salazar asumiría la responsabilidad en la cuarta circunscripción, con cabecera en la CDMX y que incluye la entidad de la que es originario.



En la quinta circunscripción, que abarca Colima, Hidalgo, Edomex y Michoacán, estará Bertha Luján.



El encargo de Monreal es un reto electoral, pues la segunda circunscripción es la que menos votos le ha aportado a Morena.



En los comicios de 2015, la primera elección federal en la que participó el partido de López Obrador, obtuvo el 1.92 por ciento de la votación para diputados federales, en comparación con el 15.14 por ciento del PAN y el 11.9 del PRI, de acuerdo con cifras oficiales del INE.



Esa circunscripción comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.



La primera circunscripción electoral, asignada a Ebrard, aportó la segunda votación más baja para Morena en 2015.



Mientras que el partido de López Obrador obtuvo el 2.55 por ciento de los sufragios, el PAN se llevó el 12.52 por ciento; el PRI, el 9.64 por ciento, y Movimiento Ciudadano, el 7.17 por ciento.



El ex Jefe de Gobierno deberá coordinar la operación electoral en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.



En 2015, Morena obtuvo su mayor votación nacional en la cuarta circunscripción, donde ganó el 7.64 de los sufragios, por debajo del PRD, que tuvo el 8.77 por ciento, y del PAN, con 7.99 por ciento; el PRI se fue al cuarto lugar, con el 6.54 por ciento.



El senador Salazar, que aspiraba a la candidatura de Morena al Gobierno de su estado, coordinará la operación electoral en esta circunscripción, que abarca la CDMX, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos.



La tercera circunscripción -que comprende Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán- es el segundo bastión de Morena.



En los comicios de 2015 obtuvo el 5.09 por ciento de los votos, contra el 9.63 por ciento del PRI, el 8.08 por ciento del PAN y el 5.83 por ciento del PRD.



En la quinta circunscripción -que abarca Colima, Hidalgo, Edomex y Michoacán- Morena tuvo el 4.30 por ciento de los sufragios, contra 11.10 por ciento del PRI, 8.51 del PAN y 7.95 del PRD.