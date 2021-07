Se suman a los llamados de paz

Ellas en conjunto con otras asociaciones y agrupaciones emitieron una carta abierta donde expusieron: Con un grito de desesperación los que "Vivimos en Reynosa", ya que se vuelve un hartazgo tener que salir todos los días con temor a no regresar, ya no se puede vivir con armonía y tranquilidad.

Exigimos y exhortamos a todas nuestras autoridades de cualquier nivel de gobierno a analizar lo que está sucediendo en Reynosa con la inseguridad, contar con un mecanismos veraz y oficial de información a la población sobre las situaciones de riesgo en el momento que se presenten por parte de una autoridad y resolver el problema de manera inmediata, no verlo como una lucha de poderes entre autoridades que solo causa descoordinación, sino de entendimientos; en donde las estrategias realizadas no han tenido un balance positivo para la población, quedando hartos de esperar resultados y ver que lo que se estaba avanzando en uno, no se vuelva a retroceder en dos.

Amprac está presidido por la licenciada Frida Paoletti Leyva, durante el período 2021.

