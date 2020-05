Se suman a Dear Class of 2020

Con el evento digital Dear Class of 2020, artistas, celebridades e inclusive políticos festejarán a los estudiantes que se graduarán durante la pandemia del Covid-19.

La celebración, organizada por YouTube Originals, incluirá presentaciones musicales, discursos de graduación y la presencia de diversas personalidades, tales como la filántropa Michelle Obama, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y la activista pakistaní Malala Yousafzai.

A estos se añaden Alicia Keys, Demi Lovato, Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Maluma, Beyoncé Knowles-Carter, Lady Gaga, Camila Cabello, Jennifer Lopez, entre otros.

"Si bien muchas de las ceremonias de graduación en todo el mundo han sido canceladas este año, la generación del 2020 no perderá su oportunidad de celebrar", se lee en la página oficial del evento.

"Es cierto: no tendrás la oportunidad de cruzar el escenario frente a tus compañeros, maestros, familiares y amigos, pero eso no significa que no puedas tener tu momento. Ustedes son la generación de la innovación y sabemos que todos han hallado una manera de celebrar sus enormes logros desde casa".

Dear Class of 2020 se transmitirá en vivo el sábado 6 de junio a las 12:00 horas México a través del enlace web https://youtu.be/rxpTjcouaeQ.