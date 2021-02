Se suma a serie

Bella Ramsey será quien encarne a Ellie en la adaptación en serie para HBO del videojuego The Last of Us, de acuerdo con Variety y The Hollywood Reporter.

El medio reveló que la actriz de Game of Thrones fue confirmada para el papel de la joven de 14 años al inicio de la saga. La serie de The Last of Us fue anunciada en marzo de 2020 y tendrá a Craig Mazin, creador de Chernobyl, y a Neil Druckman, copresidente de Naughty Dog y creador de la saga del género Survival Horror como escritores de esta adaptación.

Además, Carolyn Strauss será productora ejecutiva junto con Evan Welss, el también copresidente de la compañía de videojuegos. El proyecto será una coproducción entre Sony Picture Television y HBO, además de ser la primera serie de televisión de PlayStation Productions.

EN HBO

Antes del anuncio de Ellie se había rumorado que Mahershala Ali interpretaría a Joel en la versión para televisión de The Last of Us, pero esto fue desmentido por The Hollywood Reporter.

Ramsey es conocida, precisamente, por su papel de Lyanna Mormont en la producción que también se proyectó en HBO. También protagonizó la serie The Worst Witch, basada en la novela del mismo nombre.

The Last of Us es una saga que inició en 2013, exclusivamente para consolas de Sony, que trata sobre un mundo post apocalíptico, resultado de un hongo de la especie Cordyceps que comenzó a afectar a seres humanos. El protagonista es Joel, un hombre de Texas que tiene que viajar por Estados Unidos, 20 años después del evento que dio la vuelta al mundo, junto con Ellie, joven de 14 años que no conoce la vida antes de la tragedia que mermó a la humanidad.