Se suma a campaña

Ely Guerra no sólo se considera una controladora a la hora de crear música, también dice que desde pequeña ha sido una "freaky healthy", es decir una obsesiva de estar bien de salud.

Por ello, ahora que surgió la posibilidad de conjuntar su faceta como cantante y su interés por el bienestar físico y mental, no dudó en ser parte de una campaña sobre la artritis.

PREVENCIÓN

Ely creó con el grupo Los Viejos el tema "Dolor a mis espaldas", título también de una campaña cuyo objetivo es concientizar a los jóvenes acerca de acudir al médico para evitar la artritis espondilitis anquilosante.

Aunque la cantante detalló que le interesa que los jóvenes acudan al médico y se cree una cultura sobre la atención médica, también señaló en conferencia que parte de lo que escribió para este tema vino de su propia experiencia, ya que desde hace años padece un dolor físico que por momentos le impide seguir trabajando.

"Tengo más de ocho años con un dolor crónico en un hombro porque desde niña he tenido una educación de atleta por mi familia, el hombro me lo han querido operar y no he querido, he vivido la experiencia del dolor crónico y de pronto no entiendes por qué pero te empieza a limitar en varios aspectos, como el creativo y emocional, así que eso también fue parte de la inspiración para la canción y la campaña", comentó Guerra.

SALE DE ZONA DE CONFORT

La cantante regiomontana comentó que ser parte de esta campaña a través de su música también la hizo salirse de su zona de confort, ya que el tema suena completamente distinto a cualquiera de sus creaciones anteriores y a las más de 59 colaboraciones que antes ha hecho.

"A través de esta canción quisimos demostrar un poco el dolor físico que viven las personas que padecen esta o cualquier enfermedad física. Además queríamos demostrar que ni Los Viejos ni yo estábamos en un lugar cómodo musicalmente hablando, y de tal suerte quien escuche la canción y se viera identificado pudiera acceder a la información sobre la enfermedad", comentó.