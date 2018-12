Se sometará AMLO a la revocación de mandato

Ciudad de México

En su primer discurso como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que es partidario de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas y de Francisco I. Madero, por ello, bajo ninguna circunstancia se va a reelegir, y al contrario, se someterá a la revocación de mandato.

"Bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, en dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el Presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia porque el pueblo pone y el pueblo quita", dijo López Obrador.

"Así como soy, juarista, y cardenista y maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación", agregó.

Explicó que su honestidad es lo que estima más importante de su vida. "Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: 'Tú no tienes derecho a fallarnos' y ese es el compromiso que tengo con el pueblo; no tengo derecho a fallar.

Agregó que nada material le interesa, "ni me importa la parafernalia del poder, siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad". "Empeño mi honor y mi palabra gobernaré con entrega total a la causa pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir las demandas de la gente. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación, y buscaré entre todos lograr la cuarta transformación de México".

Explicó que el pueblo es el único soberano al que le debe "sumisión y obediencia, acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntos y juntas el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México, gracias de todo corazón. Qué viva México, Viva México, Viva México", así finalizó su primer discurso ante la máxima tribuna del país.

LA PRIORIDAD ES ACABAR CORRUPCION

Afirmó Andrés Manuel López Obrador que la prioridad de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, empero, reiteró que no perseguirá a nadie, porque su apuesta no es hacer circo o una simulación.

En su primer mensaje al Congreso de la Unión, López Obrador dijo que sí se abren expedientes se limitarían a buscar chivos expiatorios.

"Tendríamos que empezar con los de arriba, del sector público y privado", dijo ante el ex presidente Enrique Peña Nieto.

"Lo más delicado pondríamos al país en una mecánica de conflicto y confrontación y eso nos quitaría tempo para el cambio, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica, y la pacificación del país", precisó.

JURAMENTO. Antes de recibir la banda presidencial que portaba el saliente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como Presidente Constitucional.

QUE EL PRESIDENTE SEA JUZGADO

Andrés Manuel López Obrador, informó que este 1 de diciembre envió al Senado de la República una iniciativa de ley para que el titular del Ejecutivo federal pueda ser juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones.

En lo que es su primer discurso como mandatario constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dijo que "un buen juez por la casa empieza", por lo que se pondrá orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica desde lo alto hacia los niveles inferiores. "Vamos a limpiar el gobierno de arriba para abajo como se limpian las escaleras.

Indicó que otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del político, el gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo como ha venido sucediendo porque el gobierno no será un comité al servicio de una minoría rapaz.

López Obrador subrayó que representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos al margen de ideologías, orientación sexual, cultural o de idioma y garantizó que habrá un auténtico Estado de derecho, "al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

8 MIL ELEMENTOS A LA GUARDIA NACIONAL

Los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial que se destinaban a cuidar al Presidente y los 3 mil 200 agentes de la Secretaría de Gobernación, hasta este viernes dedicados al espionaje, pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje desde el Congreso, el presidente López Obrador destacó como un tema primordial de su gobierno es la creación de la Guardia Nacional para enfrentar el grave problema de la inseguridad.

Significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de los cuerpos policiacos, destacó en su mensaje de toma de protesta. Se debe reconocer, dijo, que muchos de los elementos policiacos están movidos por la corrupción y no por el servicio público y que su descomposición los pone al servicio de la delincuencia.

No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos, advirtió. Siempre he pensado que, ante el problema de la seguridad, lo primordial es atender las causas que originan la violencia, apuntó. Ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el gran aumento del robo, secuestro y feminicidios, estoy solicitando al Congreso la aprobación de una reforma constitucional que, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval, se cree una Guardia Nacional de seguridad pública. López Obrador destacó la disciplina y lealtad de las fuerzas armadas.

COMIENZA EL CAMBIO DE REGIMEN POLITICO

En su primer discurso ante la máxima tribuna del país y ya como Presidente de la República portando la banda presidencial en el pecho, Andrés Manuel López Obrador dijo que por mandato del pueblo hoy se inicia la cuarta transformación política de México y con ello, comienza un cambio de régimen político y una transformación pacífica y ordenada.

"Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, peor hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político, a partir de ahora inicia una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México", explicó.

Con la presencia de su gabinete, de gobernadores y titulares de los órganos autónomos, López Obrador reconoció al presidente saliente, Enrique Peña Nieto que haya respetado la voluntad del pueblo de México. "Valoramos el que el Presidente en funciones respete la voluntad del pueblo, por eso muchas gracias, licenciado Peña Nieto", dijo López Obrador.

Explicó que con la cuarta transformación va porque la honestidad y la fraternidad sean la forma de vida del gobierno. "Si definimos el pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la Independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional; en la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República; y en la Revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y la democracia, ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno, no se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados de sustentan", dijo López Obrador.

PUNTO FINAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al pueblo de México "poner punto final a esta horrible historia y que empecemos de nuevo, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes"

Al emitir su primer mensaje como presidente de la República, López Obrador anunció que se constituirá una Comisión de la Verdad para castigar los abusos de autoridad, para aclarar el caso de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Bajará gasolina hasta que concluya primera refinería

Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México, aseguró que bajará el precio de la gasolina después de que se construya la primera refinería en su gobierno.

Durante su toma de protesta López Obrador reprochó que "ahora resulta que los que subieron el precio de la gasolina quieren que baje", ante la protesta de los legisladores panistas que sacaron pancartas.

"Me canso, ganso", dijo el tabasqueño al enumerar los proyectos de infraestructura que planea realizar durante su sexenio.

Al respecto a la corrupción, precisó que buscará tipificarle como un delito grave: "Quien utilice recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos se irá a la cárcel sin derecho a fianza", dijo López Obrador durante su discurso en el Congreso de la Unión.

Durante esta parte de su discurso, al precisar que no buscará perseguir la corrupción del pasado, legisladores interrumpieron al presidente López Obrador para realizar un conteo del 1al 43 en referencia a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero.