Se solidarizan Pumas con la UNAM

Ciudad de México.- Ante todo, son solidarios.



Tras el empate ante Chivas, David Patiño, técnico de Pumas, se refirió al mensaje de "Fuera narcos de la UNAM", que apareció en las pantallas del estadio al medio tiempo.

"Somos solidarios con la comunidad universitaria, al igual que ellos nosotros honramos los valores universitarios y estamos con ellos, estamos con ellos a muerte", aseguró Patiño.

Sobre el partido, el estratega lamentó que la prensa se enfoque en los pobres resultados que ha cosechado su equipo en los últimos tres juegos sin que, a su parecer, exista un análisis verdadero de lo que ocurre en la cancha.

"Siempre el juicio que hacen ustedes a partir del equipo es si ganamos el partido, nada más. No hay un análisis más profundo, no hay un análisis, vamos a decir, de ideas colectivas, no hay un análisis táctico", afirmó.

¡FUERA NARCOS DE LA UNAM!

Al medio tiempo del encuentro entre el cuadro universitario y las Chivas, en la pantalla del estadio se mostró el mensaje "¡Fuera narcos de la UNAM!".

La imagen duró más de un minuto exhibida y fue firmada con el hashtag #FamiliaUNAM.

El mensaje llega después de que a mitad de semana un par de sujetos, ajenos a la institución, murieron por heridas de bala en Ciudad Universitaria en una balacera atribuida a la venta de droga.

A su llegada al Estadio Olímpico, el Rector Enrique Graue subrayó que mantendrán la misma estrategia contra el narcomenudeo. (Reforma)

