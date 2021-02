Se solidarizan con familias las concursantes de belleza

"Sabemos que son tiempos muy difíciles por el coronavirus, que muchas personas se quedaron sin empleo, que no tienen qué comer o qué ofrecerles a sus hijos, entonces decidí hacer algo, poner mi granito de arena y llevar un poco de alegría a estos lugares, es increíble la cantidad de problemas que tiene la ciudad, los jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados", mencionó Fernanda Miroslava Ramírez Muñoz, participante.

Noticia Relacionada Registran muerte de dos mujeres

Estos concursos buscan destacar la belleza de la juventud local, pero Ramírez Muñoz afirmó que más allá de lo físico, existe la satisfacción de crear un cambio social mientras son candidatas que pueda perdurar después de los resultados. "Tengo 16 años yo estoy estudiando la prepa, pero tengo sueños y anhelos que quiero cumplir, como estudiar una universidad, desgraciadamente hay muchos jóvenes que por la pandemia han perdido la motivación, es importante que ellos sepan que no están solos, que si pueden salir adelante, que no se desanimen, esto no durará por siempre, pero también necesitamos hacer lo propio, superar obstáculos".

Agregó que como concursantes de belleza deben ser el ejemplo, y por ello se han enfocado a prevenir contagios del Covid-19, principalmente en adultos mayores, al estar conscientes de que una gran cantidad de familias reynosenses han perdido a un miembro.