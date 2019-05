Ciudad de México.



Diana Ross confesó que sintió que fue agredida sexualmente durante una revisión de seguridad en el aeropuerto de Nueva Orleans y reclamó en su cuenta de Twitter que considera que la forma en que la trataron no fue la correcta.

"Ok, por un lado, me trataron como si fuera de la realeza en Nueva Orleans y en el aeropuerto me trataron como una mierda", escribió y dijó que estuvo cerca de llorar.