Se sintió usada Vanessa Huppenkothen en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Vanessa Huppenkothen habló con Adela Micha sobre su estancia en Televisa y las cosas de las que se arrepiente.

En una entrevista para “La Saga”, el programa por Internet de Micha, Huppenkothen recordó que inició su carrera en esa empresa hace una década y que su sueño nunca fue estar en televisión.

Vanessa estudiaba Relaciones Internacionales cuando su mamá la inscribió al concurso Nuestra Belleza, aunque no ganó, comenzó a trabajar en Televisa Deportes.

De Javier Alarcón, quien fue su jefe, comentó que era muy exigente y tenía una personalidad muy fuerte.

Acerca de su trabajo en la televisora de San Ángel, la conductora expresó:

"No me arrepiento de haber estado en Televisa (pero) hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento".

Huppenkothen mencionó la palabra dignidad y Micha le preguntó que por qué creía que había perdido la dignidad, a lo que la conductora respondió:

"Haces apuestas y tienes que salir en bikini. Te utilizan como un objeto y la verdad no lo eres. Yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes".

Por ahora, Vanessa está muy contenta con su trabajo en ESPN. "Siempre fue mi sueño", aseguró.