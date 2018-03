Se sintió Gabriel Peñalba "manoseado" de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex jugador de Cruz Azul, Gabriel Peñalba, reveló que sintió cierto "manoseo" por parte de La Máquina en el pasado Draft, luego de que fuera puesto transferible de la noche a la mañana.

Actual jugador del UD Las Palmas de España, el mediocampista describe en una entrevista para el periódico AM de León, cómo fue el trato que le dieron en este mercado invernal.

"Ellos querían contratar un jugador que era el plan A, pero no se les dio. Y pasó algo inédito: a las 11 de la mañana estaba en el Draft y a las 14:30 me sacaron. De transferible pase a ser intransferible. Ahí hablé con el entrenador y me dice que tenían un plan A que no pudieron traer y yo pasaba a ser ese plan A", señala el actual jugador del UD Las Palmas de España.

El argentino llegó para el Clausura 2017 y tras un año vistiendo la camiseta celeste, partió al viejo continente contratado por Francisco Jémez, ex técnico de La Noria.

"Cuando se enteraron que yo era transferible, me contactaron. Por la edad que tengo, si no juego no me siento bien. Y por la situación que se había dado, sabía que arrancaba en desventaja. La verdad que no estuvo bueno el manoseo. No lo merecía. Pero así como digo eso, también destaco que entendieron mi planteo, le agradezco al presidente Billy (Álvarez) con el cual nos dimos la mano y terminamos muy bien", comenta.

El jugador de 33 años disputó 40 partidos y anotó un gol con Cruz Azul.