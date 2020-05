Se sinceran frente al micrófono

Martha Higareda y Yordi Rosado ahora se dirigirán a los adultos. Los discursos para jóvenes que están acostumbrados a dar quedarán pausados durante su nuevo podcast, en el que hablarán de sus anécdotas de vida, como si se tratara de una charla entre amigos.

La actriz y el conductor reforzarán sus historias con la participación de expertos como sexólogos, terapeutas y psicólogos. Se trata de un proyecto que para ambos representa una nueva forma de comunicar y que deja al descubierto la relación que sostienen desde antes de que Martha se convirtiera en actriz.

"La primera vez que vi a Yordi, él estaba dando una plática en la universidad, entonces la escuché y me acerqué a decirle: ´yo quiero ser actriz y tu plática me ha inspirado mucho; de ahí pasó la vida y de repente ya me encontré en un programa promocionando una de mis películas con Yordi, entonces dije: ´¡wow los sueños se cumplen!", contó Higareda.

ENTRETIENEN EN AISLAMIENTO

De todo un... mucho es el nombre del proyecto que comenzaron a planear en enero, tras la sugerencia de unas amigas que vieron la conexión que existía entre los dos.

Decidieron estrenarlo ahora para que sirva de compañía a las personas que se encuentran en aislamiento, como ellos, Martha en Estados Unidos y Yordi en México.

"Lo padre del podcast es que te permite escucharlo en cualquier momento y además es un mundo que viene con todo, en EU el año pasado se manifestó como un gran recurso y en México está empezando a arrancar, estamos emocionados de ser de los primeros en este terreno", dijo la actriz.

El primer capítulo se estrenó el martes 19 de mayo y abordó el tema de "La primera vez", posteriormente hablarán de cosas paranormales, la infidelidad, la suegra, la separación, el alcohol e incluso ovnis.

"Los dos nos hemos divorciado, enamorado, hemos tenido éxitos y fracasos serios, en realidad los temas de los que hablamos son parte de nuestro día a día y a la mitad del podcast entra un experto, que nos ayuda a que no solamente sea entretenido sino también a documentado", afirmó Yordi Rosado.

Además de las plataformas musicales, transmitirán por YouTube cada martes a las 21:00 horas.