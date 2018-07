Se sincera

Ciudad de México

Previo al show de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la cantante Shakira se sinceró sobre los temores que enfrentó tras enterarse que una hemorragia en las cuerdas vocales ponía en riesgo su voz y en consecuencia su carrera artística.

"Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles", confesó en entrevista.

Aunque ha vuelto de lleno a los escenarios, Shakira dice vivir aún con temor. "Todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso cada vez que salgo a cantar es una bendición".

Al respecto de la enseñanza que le dejó esta situación, la pareja del futbolista Gerard Piqué confesó que nunca valoró tanto su carrera como ahora. Nunca valoró estar en el escenario y cantar con el público como ahora.

Ya sobre el escenario —conquistando con un vestido púrpura y el pelo rubio—, la cantante expresó: "estoy feliz de cantar en casa, nada como cantar en mi casa", despertando los aplausos de las más de 20 mil personas reunidas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.