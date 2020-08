Se sincera en podcast

Lele Pons tiene más de 41 millones de seguidores en Instagram pendientes de todo lo que hace, pero sabe lo que es sentirse sola y que nadie la escuche.

Por eso, la venezolana estrena hoy un podcast en Spotify, llamado Best Kept Secrets with Lele Pons, en el que tomará llamadas anónimas de sus fans para escuchar sus confesiones.

La intérprete decidió desarrollar este proyecto después de su sanadora experiencia en mayo pasado al estrenar su docuserie The Secret Life of Lele Pons, el la que habló de su trastorno obsesivo-compulsivo.

"Es bueno dejar ir. Después de que hice mi documental me sentí menos sola, abriéndote con la gente te sientes mejor, entonces supe que podía ayudar a muchas personas que se quieren abrir y no saben con quién.

"En mi podcast nadie va a saber quiénes son. A veces quieres saber la opinión de alguien y no le puedes contar a tu familia, muchas personas estuvieron muy felices después de esto y además les compartí mis experiencias", contó Pons en entrevista vía Zoom.

HABLA DE TODO

La cantante de 24 años, quien llegó al estrellato por videos de la extinta plataforma Vine, recordó que la idea de su podcast llegó hasta que tuvo su documental.

¿Por qué revelarle un secreto a ella si los 45 segundos del promocional de su programa se ha reproducido casi millón y medio millón de veces? Ella considera que gracias a la confianza que ganó al mostrarse sin máscaras.

"Después de que hice el documental, la gente supo que podía venir a mí porque saben con quién están hablando. Saben que no juzgo porque he pasado por miles de cosas y se sienten más seguros.

"Si yo no mostrara una parte tan débil, no sé si quisieran hablar conmigo. Ahora me hacen sentir como si fuera parte de ellos. No me tratan como una celebridad, sino como una amiga y yo los trato así, hablo de cosas mías y me siento más normal".

En un episodio, un chico le cuenta que en una reunión familiar se enrolló con su prima, quien ahora está embarazada, pero Pons no lo reprende.

Después de ir a terapia durante más de 10 años, la conductora ha aprendido lo que se debe decir a quien tiene un problema y el tono de voz adecuado para ayudar.

"No juzgo para nada, he hecho tantas cosas que no puedo juzgar. Quiero hacerlos sentir mejor, que no están solos y que las cosas pasan.

"No soy terapeuta, pero si tengo un chance de ayudar a alguien lo voy a hacer. Les digo que vayan con un profesional, pero hay cosas que puedes decir para ayudar a la gente, sé cuales son y lo hago", señaló.

A la artista también le funciona como espejo, pues d