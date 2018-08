Se siente renovada

Limitarse no es algo que vaya con Fey, quien nunca se ha dejado imponer los gustos de otros porque sigue su propio manual de comportamiento que la guía en su proceso de renovación.

"Nunca me he guiado por lo que se dice ni por lo que se supone que hay que hacer, nunca he tenido el manual de lo que sí y lo que no, ese me lo voy inventando yo en la vida. De eso se trata la libertad, de no tener una edad, un género, ser libre y expresarte", dijo Fey.