Se siente libre sin exclusividad

Ciudad de México.

Tras perder su exclusividad con Televisa, Mayrín Villanueva comentó que ni sufre ni se acongoja y que se siente libre para mirar hacia otros horizontes y contemplar ofertas de otras televisoras.

"Hay cosas nuevas en mi vida y en la de otros compañeros que nos están llamando de otras empresas, ahora lo bueno es que podemos estar aquí con Televisa y tocar puertas en diferentes televisoras, cuando antes sólo podías estar en una sola casa", mencionó la actriz de 48 años.

Indicó que la pérdida de exclusividad, que ha afectado a varios actores y productores, obedece a parte de la transformación que está ocurriendo en el país y no sólo en las televisoras, y que también es parte del crecimiento todo lo que está ocurriendo.

ILUSIONADA

"Yo me siento parte de Televisa porque crecí con esta empresa con la que llevo más de 20 años, pero tengo mucha ilusión de salir y ver cómo se hace televisión en otros lados, eso no me asusta para nada, al contrario, me encanta trabajar con otros actores, otros productores, otros directores, son formas de laborar muy diferentes y me da mucha ilusión ver qué más puedes hacer", apuntó.

Agregó que lo que le gusta es actuar y que estará feliz de estar en las plataformas que la requieran. Por lo pronto, aparecerá en Vecinos en su cuarta temporada.

Además mencionó que parte de ese proceso de transformación también se relaciona con los nuevos formatos de telenovela corta, como ocurrirá con la nueva versión de La usurpadora, para la cual hizo casting.

NUEVOS FORMATOS

Detalló que la historia, que ahora será de 20 capítulos, siempre le trae buenos recuerdos y confía en que para la gente que no la ha visto, este formato corto le resulte interesante.

"Es interesante ver estas historias y formatos pues son parte de esa transformación que se está viviendo y que tenemos que hacer nosotros como actores, también es un crecimiento para nosotros y tenemos que afrontar estos retos", expresó la actriz, quien también ha participado en otros programas como Big brother VIP.