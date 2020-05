Se siente en ´Big Brother´

Monterrey, N.L.

Desde la comodidad de su casa, rodeada de su familia, Patricia Manterola ha vivido esta cuarentena como si fuera un Big Brother mundial.

Estos días de encierro han sido todo un aprendizaje para la actriz y cantante, a quien ni los años, ni las inclemencias del tiempo, le roban su risa o su esbelta figura.

UNA BENDICIÓN

"¿No les parece que esta cuarentena ha sido como un Big Brother mundial? Esto es para los que hemos tenido la bendición de quedarnos en casa. Para los que no, enviamos una lluvia de agradecimiento y bendiciones", publicó en Instagram.

La cantante tomó su cuenta para hacer esta comparación de lo que se vive hoy en día por el confinamiento, a lo que vivieron algunas personas cuando se encerraron en la casa del popular reality show.

Acostada tomando el sol en traje de baño de dos piezas, con curvas envidiables, Paty provocó reacciones distintas al hacer la comparación.

EN CONTACTO CON FANS

"Yo he seguido con mi vida normal de casa al trabajo, no he estado en casita como ustedes", le respondió la usuaria estefi_1991, a lo que Paty respondió enviándole bendiciones.

Pero sus fans admiraron otro detalle, además del mensaje.

"Wow, qué maravillosa belleza y más con esa sonrisa", escribió hectorgarciamunoz1279.

Hubo quienes estuvieron de acuerdo en comparar lo que se vive hoy en día con el experimento que propuso el reality del Gran Hermano, que encerró a personas desconocidas de diferentes personalidades, estrato social y ciudades, para convivir durante más de un mes en una misma casa.