Se siente cómodo en cine

Ciudad de México

Ahora mismo Omar Chaparro es la figura central de la serie inspirada en la música de Pedro Infante y, paralelamente, metió en una "licuadora" a los roqueros Jim Morrison y Steven Tyler, así como al actor Chris Tucker, para darle forma a un entrenador pokémon y quien además es cantante pop.

EN POKÉMON

El comediante será quien entrene a Charizard, un dragón poderoso en la cinta "Pokémon detective Pikachu", basada en la serie animada, pero ahora de acción viva, que estrena el próximo 10 de mayo en salas nacionales.

"Ubicaba a Pikachu porque mi hijo se disfrazaba así en Halloween, pero cuando me invitaron a hacer la película, vi varios episodios y me puse a investigar, fue mi hijo quien me dio varios consejos", comenta Chaparro.

"Es un personaje muy padre porque es entrenador de pokemones, de Charizard, es cantante de pop y máximo ídolo de ese mundo, tiene mucho poder y tiene una arena de peleas", detalla.

Así que durante algún tiempo maquinó de dónde tomar referentes y los encontró en los vocalistas mencionados de The Doors y Aerosmith y en el histrión de "El quinto elemento".

"Como es explosivo, excéntrico, así lo pensé; me he dado cuenta que los directores (en Hollwyood) dan libertad en escenas de acción y eso lo aprovecho, llegué con delineador y en una cabina con micrófono anunciando las peleas, me puse a gritar y hacer efectos de DJ, y creo le gustó al director, sólo decía que estaba extraordinario, una o dos tomas y a la otra, tengo curiosidad de cómo va a quedar", ríe el actor.

"Pokemón detective Pikachu" es la tercera incursión de Chaparro en Hollywood, luego de hacer a un villano en la comedia "Show dogs", que estrena en pantalla chica el próximo fin de semana, y el musical "Stuck", que ha recorrido festivales.

Ahora en la nueva aventura comparte créditos con Justice Smith (Jurassic world: el reino caído), bajo la dirección de Rob Letterman (Monstruos vs aliens).

Por la naturaleza de Detective Pikachu, con personajes animados, Omar debió usar su imaginación para combatir en el set.

"Es curioso, ves a los hombres vestidos de verde agarrando un pikachu de peluche, haciéndolo correr para que lo sigas", cuenta divertido.

"Al principio es choqueante y difícil, pero luego te acostumbras; hay una escena de acción donde mi pokemón me golpea con la cola y tenía que dar un salto. Sucede que tenía yo un doble, pero le dije al director que no y la terminé haciendo", destaca el histrión.

EN ESPAÑA

Chaparro filmó en España la comedia "Los Rodríguez y el más allá", siendo junto con Mariana Treviño (Club de cuervos), los únicos mexicanos.

El ibérico Paco Arango dirige la historia donde una familia descubre que su abuelo era de otro planeta.

Chaparro interpreta al sobrino del personaje de Santiago Segura (Torrente y Asesino en serio).

"Es un poco villano, hablaba con el director sobre si debía hacer un acento o algo especial y me dijo que no, sino que quería fuera mexicano y que se supone soy de otro mundo, es una comedia muy loca".

Se espera su estreno en la segunda mitad del año.

Antes, llegará el 12 de abril con la secuela de "No manches Frida", al lado de Martha Higareda, y que ya estrenó en Estados Unidos.

Alista tres cintas

Omar Chaparro alista tres películas: Una en Estados Unidos, otra en España y una más en México, donde también hará a Pedro Infante.