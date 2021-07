Se satura también módulo Covid-19

El vocero del Gobierno del Estado en la zona norte de Tamaulipas, David Aguilar Meraz explicó que el decreto de saturación obedece a que las 40 camas y equipo auxiliar de respiración del módulo ya está ocupado.

"Estamos hablando de una situación muy alarmante, en la que en menos de 15 días el hospital se saturó, pasamos de tener 15 o 16 pacientes a 40, esto es sin duda un foco de alarma, no habíamos tenido una situación así".

En la actualidad Reynosa se posiciona en el cuarto lugar de contagios en el estado con 7 mil 118 casos positivos y 54 más en investigación.

Pero al tomar en cuenta las estadísticas de fallecimientos, el lugar pasa del cuarto al primero en la tabla de posiciones, con mil 11 reynosenses que perdieron la vida a causa del virus.

Ante los contagios creciendo, Aguilar Meraz señaló que se está habilitando un segundo módulo estatal a un costado del Hospital Materno Infantil de Reynosa. "Ahí tendremos otras 40 camas para los pacientes que se necesite, ya que vemos que en los centros de salud federal también hay saturación, ojalá no se replique el escenario del año pasado cuando veíamos filas por oxigeno, para atenciones, estaremos alertas pero es necesario que la población tome cartas en el asunto".

Por lo que agregó: "Muchos ciudadanos están confiados en que la emergencia ya paso y no es así, aunque ya muchos estén vacunados eso no quiere decir que no se pueden contagiar o que no pueden enfermar a otros, necesitamos ser conscientes, para evitar más pérdidas de familiares".