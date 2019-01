Se salva de morir

Ciudad de México

La actriz Rebecca Jones compartió el video de un percance que tuvo recientemente con un mensaje reflexivo y contó cómo sus ángeles salvaron una vez más su vida.

Jones se encuentra muy agradecida con Dios en estos momentos.

"Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes "freak" que en dos segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte #graciasdios #segundos #gracias #angeles #9 #freakaccident #vida #aquiseguimos #afortunada #muyafortunada".

Jones describe el accidente como uno muy "freak" (extraño) y sí que lo fue, pues en la grabación de seguridad se puede ver cómo se encuentra fuera del auto con la puerta abierta, cuando de pronto este comienza a retroceder y la puerta se lleva a la actriz.

No se ve más que a las otras dos personas muy angustiadas, tratando de descifrar qué ocurrió con la artista.

En su post, los mensajes de apoyo y asombro llenaron la sección de comentarios: "Qué bonito que todo esté bien contigo y tu amiga", "Dios contigo Rebeca", le decían a Jones.