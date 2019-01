Se sale de control el 'Censo por el Bienestar' en Monterrey

Monterrey, México.

Aunque el censo se realiza casa por casa, desde ayer un domicilio de la Colonia Tecnológico fue utilizado por el equipo de encuestadores como base de operaciones, pero por un rumor el sitio se convirtió en una "oficina de atención".



"Este es un domicilio que nos facilitaron a los encuestadores, pero ahora por un rumor se salió todo de control y las personas están viniendo aquí", dijo una de las encargadas del censo.



Ayer se atendieron en este domicilio localizado en Río Pánuco y Técnicos, de la Colonia Tecnológico, a unas 400 personas que llegaron desde las 7:00 horas.



Ante la asistencia, los encuestadores dejaron de atender a las personas cerca de las 18:00 horas.



Sin embargo, hoy el problema volvió a presentarse desde las 7:00 horas porque la gente siguió llegando.



Los estamos atendiendo, no hay personal suficiente, los registramos y los vamos pasando.



Aunque la atención demora no más de 15 minutos por persona, la acumulación de personas hace prolongada la estancia de los adultos mayores.



Por la calle Técnicos una patrulla de Fuerza Civil apoya a los encuestadores para canalizar a las personas.



"Hoy es el último día que estaremos en esta zona. A partir del próximo miércoles estaremos en el DIF de Morones Prieto", dijo otra de las encargadas del censo.



Hasta el mediodía, en este lugar hay cerca de mil personas, aunque algunas de ellas comienzan a retirarse por la tardanza o porque prefieren no hacer fila.



Otro domicilio cercano también se está habilitando para dar atención a los asistentes.



"No es necesario que vengan, iremos a sus casas, poco a poco", dijo una de las encargadas.



El censo pretende localizar a adultos mayores que recibirán los apoyos mensuales de mil 274 pesos anunciados por el Presidente electo.



También se empadronarán los jóvenes del programa de capacitación para el empleo, a quienes se les dará un sueldo de 3 mil 600 pesos por mes mientras cubren su aprendizaje en alguna de las empresas que colaborarán en el proyecto.



En el caso de las becas de permanencia para estudiantes de bachillerato y nivel profesional, se visitarán todos los planteles públicos.



En este caso, detalló, los apoyos serán de mil 600 y 2 mil 400 pesos, respectivamente, condicionados a que los jóvenes no abandonen sus estudios.



En este censo a las personas se les pide un comprobante de domicilio y una identificación oficial.



También se están haciendo listas especiales para personas enfermas o con discapacidad para que sean atendidos a domicilio.