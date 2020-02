Se sabe defender

Danna no sólo es jueza de "La academia", es una "cabrona" en "Élite", la serie de Netflix, y la mujer que no permite que la llamen "culera".

También es la que hoy empatiza con otras mujeres por la situación violenta que atraviesa el país. En el mundo que a ella te tocó vivir, que parece privilegiado, hay desigualdades que ha tenido que enfrentar por ser mujer.

"En los últimos dos años de mi vida personalmente me he dado cuenta que soy una mujer que ve los movimientos de otras mujeres. Si entre nosotras vamos alzando la voz y rompiendo estos miedos, ayudamos a que otras lo hagan. Hoy soy una mujer que puede decir: plántate en un escenario, ve al trabajo, sé la jefa; tienes el poder de hacer lo que quieras. He vivido en una industria en la que me han dicho que no porque soy una niña pero gracias a Dios me he encontrado con un equipo que me ha valorado por ser mujer".

Ella, sin embargo, ha aprendido a sortear esto y más. Por eso hoy no repara en hablar sobre lo que no está de acuerdo. No es la mujer que "calladita se ve más bonita".

"Me considero una mujer fuerte, muy vulnerable, por supuesto, porque soy súper sentimental, pero también me sé defender de cualquier situación. Y aunque a veces esté sobreexpuesta a nivel nacional, mejor para mí".

Cuando la cambiaron por otro. Mientras avanza el maquillaje, lanza otra sonrisa y su maquillista asiente al escuchar que es de las cantantes favoritas en muchos bares LGBT.

"Vivía con la máscara de la niña perfecta pero hay que aprender a abrir, a madurar, a romper estereotipos y si puedo transmitir eso, lo haré siempre".