Se rumora que está grave

Antes de ser internado por el trasplante de medula que le ayudará a superar el cáncer de huesos que padece desde 2017, Memo del Bosque contó lo cuidadoso que tenía que ser el procedimiento pues sus defensas bajarían a cero y cualquier infección podría dañarlo severamente.

Desafortunadamente, una infección lo atacó cuando le colocaban el catéter y aunque se encuentra estable, necesita donaciones de sangre y plaquetas., así lo aseguró su querido amigo y conductor Jorge ´El Burro´ Van Rankin.

SE LE BAJAN LAS DEFENSAS

Memo del Bosque se sometió a trasplante de médula ósea y sus defensas bajaron a cero. Cuando le ponen el catéter pescó una infección y está un poco delicado".

Pido ayuda para donar sangre y plaquetas en el hospital ABC de Observatorio a nombre de mi querido Memo de Bosque! ¡Confío que saldrá todo bien, pero ayudemos! ¡Venga Memo!".

También la conductora Mónica Noguera, quien fuera esposa de Memo por varios años, pidió ayuda para el productor.

EL PROCESO

Hace un par de semanas, así describió el proceso que se sometería.

Me van a sacar sangre y un aparato va a estar cazando las células madre buenas, o las mejores hasta juntar dos millones, cuando se junten, lo van a congelar (...) tiene que estar completamente limpio para que entonces los dos millones de células me las pongan por el jueves de la próxima semana, los meten otra vez vía intravenosa. El peligro viene los primeros días después del trasplante porque estás en cero. No puedes agarrar una bacteria, entrar es con trajes especiales, todo debe ser una cosa muy minuciosa", dijo hace un par de semanas.