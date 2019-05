Se rompe lápida y hombre cae a fosa en Monterrey

Monterrey, México.

Con heridas en las piernas resultó un hombre luego de caer en una fosa, esta mañana en el Panteón del Roble, en Monterrey.



Los hechos se registraron alrededor de las 8:45 horas en el panteón ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, en la Colonia Mitras Norte.



En este sitio quedó lesionado Gustavo Beltrán Rodríguez, de 56 años, quien cayó de una altura cercana a los tres metros, en el interior de una fosa.



La esposa del lesionado, identificada como Nora Laura Rodríguez, indicó que fue ella quien cayó primero al tropezar cuando caminaba por uno de los andenes del panteón.



Pero su esposo, al intentar levantarla, piso una losa que se quebró y cayó en la fosa.



"Están muy frágiles las losa y no hay señalamientos que digan 'no pisen aquí', les preguntamos a los encargados de aquí y nos dicen que ellos no se hacen responsables", dijo la mujer.



Elementos de Protección Civil de Monterrey, mediante un sistema de cuerdas lograron sacar al hombre que fue atendido posteriormente por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital de Zona.