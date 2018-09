Se rolarán la apertura en festivales del taco

viviana.cervantes@elmanana.com

En la realización de los festivales "Algarabía" que se realizan el primer fin de semana del mes solo estarán abiertos entre 4 y 5 negocios, así lo informó el director de Turismo, Rodolfo González Núñez, como parte de una estrategia económica.

"Es una temática innovadora, la prioridad no es saturar la calle, lo que queremos hacer es que quienes participen vendan; si abrimos todos los comercios la respuesta no sería la misma, en cada festival se van alternando quien abre y quien no".

Y aunque en la zona hay siete negocios establecidos, aseguró que dejar fuera a algunos fue una decisión apoyada por los locatarios, bajo el argumento de incrementar sus ganancias.

"Queremos que en cada edición haya diversidad que la entrada económica de cada puesto sea igualitaria, todos deben tener oportunidad de promocionarse".

Los eventos se realizan sobre la calle Oaxaca conocida como "La calle del Taco", para incentivar la actividad comercial de la zona.

En las últimas ediciones se registró una asistencia de hasta 5 mil personas.

El próximo festejo será el 6 de octubre y la temática no ha sido revelada.