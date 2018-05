Se rezaga seguridad para los comercios

Un "S.O.S." lanzó la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FACANACO) para que las mesas y consejos de seguridad sean incluyentes, periódicos y con un plan rector.

Julio Almanza Armas, presidente de este organismo, destacó que el proyecto de que los comercios contaran con cámaras de seguridad enlazadas al Centro de Control y Comando, está teniendo buenos resultados en la zona conurbada.

No así explicó, en Reynosa o Matamoros, donde ni siquiera, se ha arrancado este programa.

"En la zona conurbada sí lo están haciendo, en Ciudad Victoria, aquí no tengo el conocimiento si ya empezaron, es un tema toral muy fuerte de esa fobia social. Se requiere ese esfuerzo, por eso son importantes los Consejos de Seguridad Pública".

Explicó que en la zona conurbada, los empresarios se encuentran organizados y en coordinación con los mandos de seguridad.

"Eso falta en Reynosa, no vemos que nos inviten, las reuniones no deben ser publicas, lo sabemos. Los Consejos Ciudadanos deben ser una mesa plural donde este el municipio, el estado, el sector empresarial, obrero, representantes de las fuerzas vivas de cada ciudad para que de esas reuniones salga ese tema".

El tema de inseguridad dijo, ha inhibido mucho a la sociedad y a los organismos.

"A nosotros no nos suman como veíamos que en los 90´s los Consejos Ciudadanos eran más incluyentes, no queremos que sean públicos. La culpa la tenemos todos, no podemos echarla la culpa al gobierno".

´PEQUEÑA´ DIFERENCIA

Ciudades en las que está teniendo buenos resultados el programa de cámaras de seguridad enlazadas al Centro de Control y Comando:

Tampico.

Ciudad Madero.

Altamira.

Ciudad Victoria.

Y en las que aún no arranca:

Reynosa.

Matamoros.