Se revela su sueldo

Ciudad de México

En el portal Nómina Transparente que recién estrenó el Gobierno Federal, aparece el sueldo que ganaba como maestra la protagonista de "Roma", Yalitza Aparicio.

La plataforma pública que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia del pasado 15 de abril, transparenta los sueldos de 1.4 millones de personas, así como dos millones de maestros y 17 mil servidores de la nación.

Según los datos exhibidos en el portal, la primer mujer indígena nominada al Óscar como Mejor Actriz percibe un salario bruto como maestra de diez mil 481 pesos mensuales (nueve mil 483 con 77 centavos sueldo neto estimado).

Yalitza Aparicio Martínez se encuentra en la nómina FONE-Oaxaca y aparece registrada en una plaza de maestra de Jardín de Niños, foránea en el gobierno.

¿CUÁNTO GANÓ POR SU ACTUACIÓN EN ´ROMA´?

Cabe destacar que esta es la primera vez que se obtienen datos exactos del dinero que percibe la ahora actriz, puesto que al ser cuestionada sobre cuánto dinero obtuvo por su papel en la cinta "Roma" no habló mucho al respecto.

En una entrevista con Montserrat Oliver el pasado mes de febrero, bromeó diciendo que aún esperaba el depósito y aseguró: "pues tanto dinero realmente no hay, eh. Ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour".