Se reúnen para celebrar

Ciudad de México.

Después de haber estado juntas en la pasada ceremonia de los premios Oscar, Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira se reencontraron durante un evento organizado por la revista Quién, dedicado a 31 mujeres destacadas en diversos ámbitos profesionales y que se llevó a cabo ayer en la colonia Roma.

Marina de Tavira agradeció que la hayan considerado en la lista y poder compartir el momento con Yalitza, a quien quiere mucho y le hace feliz verla ahorita.

Aparicio celebró que más indígenas como Yukaima González, primera mujer de la etnia wixárica (huichol) en ganar un concurso de belleza, se animen a salir de su zona de confort y se arriesguen a seguir sus sueños.

La actriz y docente también se dijo contenta de haber participado en el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado en Ginebra, Suiza, pero sobre todo de haber representado a México en dicho evento. "Se siente maravilloso, yo siempre he estado orgullosa de lo que soy y mostrarle al mundo toda esta diversidad. Para mí es algo increíble", expresó la estrella de "Roma".

Sobre el hecho de que ahora le lleguen reconocimientos como éste, Marina no lo califica como un acto de justicia a su trayectoria artística, sino algo que tenía que suceder en este momento y sólo le queda agradecer.

Después de realizar una larga promoción de "Roma", que les llevó todo el año pasado, ambas se encuentran retomando sus actividades normales.

Yalitza aseguró que se encuentra realizando algunos proyectos que ya había pactado, y de los cuales se sabrá a lo largo de las siguientes semanas, para después tomarse un descanso de todo lo que ha vivido en pocos meses.

AL TEATRO

De Tavira se prepara para subir en mayo al escenario teatral con la obra Tragaluz (Skylight), que prepara al lado de su pareja, el actor Rafael Sánchez Navarro, bajo la dirección de su tío Luis de Tavira. "El regresar al teatro me da mucho centro, me aterriza, es una especie de entrenamiento actoral regresar a las raíces y lo disfruto mucho", señaló Marina.

La actriz explicó que gracias a su nominación al premio Oscar, se ha abierto a la posibilidad de realizar otra clase de proyectos tanto en México como en Estados Unidos, algo que no se había dado por estar más enfocada al teatro.

"El teatro no tiene este tipo de reconocimiento mediático, a lo mejor es más efímero, más en chiquito, a mí me gusta mucho, pero también es muy bonito que pongan una luz sobre el trabajo de tantos años, estoy recibiendo una atención que antes no tenía", comentó De Tavira.