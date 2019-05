Se retrasa ´The Batman´

Ciudad de México.

Llegan posibles malas noticias para "The Batman": la nueva adaptación del Caballero de la Noche a cargo de Matt Reeves parece que sufre de un posible retraso dentro de la producción, debido a que el director sigue puliendo el guión de la cinta.

A estas alturas, "The Batman" continúa con un alto grado de hermetismo, lo que provoca que los rumores estén a la orden del día. De acuerdo con Variety, se ha informado que el guión está sufriendo algunos cambios, lo cual lleva a la posibilidad que la producción de esta nueva cinta comience a principios de 2020 y no a finales de 2019 como se había previsto.

"Esta es una pequeña actualización de Batman para ustedes: escuchamos que el guión aún está siendo pulido y hay una posibilidad de que la producción comience a principios de 2020 en lugar del otoño de 2019. Lo cual significa que probablemente pasará un minuto antes de que conozcamos quién será el próximo encapuchado".

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO BATMAN?

Con todos estos detalles, sólo resta esperar para saber quien será el actor que se ponga en la piel del murciélago. De lo que sí se ha hablado es sobre el enfoque que tendrá esta nueva versión de Batman. Se ha descartado la posibilidad de seguir la línea que marcaron Christian Bale y Ben Affleck y más bien se ha puesto sobre la mesa la idea de que esta nueva versión tenga bríos del cine noir con tintes detectivescos, emulando el estilo de directores como Alfred Hitchcock.

Volviendo un poco a las inquietudes que pueden generar el casting, hasta ahora no se ha realizado ninguno. Lo único que se sabe es que Reeves al parecer busca a un actor que oscile entre 25 y 33 años de edad, lo que apunta a que podríamos ver una versión más joven de Bruce Wayne (muy al estilo de Batman: Year One).

GYLLENHAAL QUEDA FUERA

Se han mencionado varios nombres, pero ninguno se ha concretado. Jake Gyllenhaal fue el primero al que los reflectores se dirigieron. No obstante, esto fue mucho antes de que se anunciara su participación como Mysterio en "Spider-Man: Far From Home", lo que minoriza las posibilidades a la par de su edad.

Otros actores como Armie Hammer también figuraron en la lista de especulaciones, pero el actor rápidamente aclaró los rumores argumentando que la producción ni siquiera se había acercado a él. Quien causó más revuelo fue Robert Pattinson, que aunque en su momento disfrutó de muy buena popularidad gracias a "Twilight", sería díficil volverlo a ver en una gran producción ahora que sus proyectos se concentran más en el cine independiente y de bajo presupuesto.

También fueron Aaron Taylor-Johnson, Alexander Ludwing y Nicholas Hoult algunos de los nombres que estuvieron circulando por varios días sobre las posibilidades de convertirse en el nuevo Batman.