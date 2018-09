Se retracta sobre su retiro

Ciudad de México

Robert Redford considera que fue un error haber dicho en agosto que se retiraría de la actuación, reportó Variety.

"Eso fue un error. Nunca debería haber dicho eso. Si me voy a retirar, simplemente me escabulliré silenciosamente de la actuación, pero no debería estar hablando de eso porque creo que atrae demasiada atención hacia el camino equivocado", dijo el actor.

Cuando le preguntaron si la cinta The Old Man & the Gun no sería entonces su último trabajo, la estrella dijo que no haría comentarios al respecto, puesto que quiere mantener vivo el misterio.